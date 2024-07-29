Life: главное отличие лисичек от ядовитых двойников — хрупкая текстура

Почти у каждого хорошего гриба есть ядовитые двойники, употребление которых может обернуться даже летальным исходом. Исключением не являются и лисички, сообщил Life.

Самый опасный близнец таких «шляпников» — омфалот маслиновый. Его отличают неприятный запах и более насыщенный цвет. Однако встретить такой гриб можно только на Крымском полуострове.

Максимально похожи на хорошие рыжие грибы и ложные лисички. Последние достаточно мясистые и «толстые». Важно класть в корзину лисички с нежной и хрупкой текстурой.

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