Life: День памяти Василия Блаженного стоит провести в тишине и уединении

Сегодня православная церковь чтит память одного из самых известных святых Москвы — Василия Блаженного. Этот день стоит провести в тишине и уединении, сообщил Life.

В праздник важно сосредоточиться на духовных делах, укреплении веры и сделать шаги к улучшению своей жизни. Так, сегодня рекомендуется обращаться с молитвами к святому и просить о разрешении сложных жизненных ситуаций, обретении истины и укреплении любви.

Также 15 августа считается лучшим временем для сбора целебных трав. Предки считали, что к этому времени лекарственные растения достигали своей наивысшей силы.

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