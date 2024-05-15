Life: чтобы избежать непрошеных советов, не стоит делиться своими проблемами с друзьями | 360°

Общество 15 мая 2024, 11:56 Life: чтобы избежать непрошеных советов, не стоит делиться своими проблемами с друзьями

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Многие люди привыкли делиться своими проблемами с друзьями. Но делать этого не нужно, чтобы не затягивать решение неприятных вопросов, сообщил Life.

В частности, когда человек проговаривает свои проблемы, у него вырабатывается гормон удовольствия, и он расслабляется. Это сбивает с курса на решение ситуации. Кроме того, некоторые хотят просто поделиться. Но друзья сразу дают непрошеные советы, и настроение портится еще сильнее.

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Наконец, некоторых разговоры о неприятностях вводят в тоску. Начинается апатия, и человек начинает жалеть себя, не находя сил на решение проблемы.

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