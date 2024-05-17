Life: чаще всего расстаются пары, которые имеют разные взгляды на жизнь | 360°

Общество 17 мая 2024, 14:13 Life: чаще всего расстаются пары, которые имеют разные взгляды на жизнь

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Разные политические взгляды, отношение к семье, детям и деньгам в будущем приводят к расставанию. Таким мнением с изданием Life поделились психологи, комментируя основные причины несовместимости пар.

Другой причиной расставания является неподходящий уровень интеллекта партнера. Если во время конфетно-букетного периода глупые действия мужчины или женщины кажутся чем-то милым, то со временем они начинают раздражать.

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Еще одной причиной расставания является сложный характер партнера. Возлюбленная, постоянно устраивающая истерики, или возлюбленный, поведение которого похоже на «мямлю», будут ассоциироваться с красным флагом. Такие отношения, где поведение одного не устраивает другого, вряд ли продлятся долго.