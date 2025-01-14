Life: большинство россиян убирают елку в середине января

Праздничные дни закончились, и теперь о них напоминают только сверкающие гирлянды, которые вскоре придется разобрать. Читатели Life поделились, когда они планируют снять новогодний декор в своих домах.
Многие предпочитают не откладывать уборку надолго и начинают снимать праздничные украшения уже к середине января. Некоторые делают это после Рождества или старого Нового года, следуя семейным традициям.
Есть и те, кто в шутку заявляет, что их елка стоит 365 дней. Это весомый довод в пользу того, чтобы оставить елку на весь год, ведь тогда не придется снова украшать дом к следующим праздникам. Однако даже самые занятые люди обычно убирают новогодние украшения к концу зимы.
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