Life: бежевый и синий цвет в одежде помогут привлечь внимание мужчины | 360°

08 мая 2024, 13:53
Life: бежевый и синий цвет в одежде помогут привлечь внимание мужчины
Яркие оттенки в одежде помогут привлечь внимание мужчины и выделить среди конкуренток. Какие цвета лучше выбрать, рассказал Life.
Благородно и привлекательно всегда смотрится бежевый цвет. Он нравится мужчинам с любым достатком: от среднего класса до самых обеспеченных представителей. Также стоит обратить внимание и на оттенки коричневого, которые делают образ дороже.
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Еще один удачный вариант — синяя одежда. Они делают женщину в глазах потенциального партнера более спокойной и уравновешенной.
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