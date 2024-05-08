Life: бежевый и синий цвет в одежде помогут привлечь внимание мужчины | 360°

Общество 08 мая 2024, 13:53 Life: бежевый и синий цвет в одежде помогут привлечь внимание мужчины

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Яркие оттенки в одежде помогут привлечь внимание мужчины и выделить среди конкуренток. Какие цвета лучше выбрать, рассказал Life.

Благородно и привлекательно всегда смотрится бежевый цвет. Он нравится мужчинам с любым достатком: от среднего класса до самых обеспеченных представителей. Также стоит обратить внимание и на оттенки коричневого, которые делают образ дороже.

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Еще один удачный вариант — синяя одежда. Они делают женщину в глазах потенциального партнера более спокойной и уравновешенной.

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