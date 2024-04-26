Life: автомобилистам порекомендовали не держать в машине крупные суммы денег и мусор | 360°

Общество 26 апреля 2024, 13:59 Life: автомобилистам порекомендовали не держать в машине крупные суммы денег и мусор

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Согласно суевериям, в 2024 году в автомобиле не рекомендуется держать мусор и крупные суммы денег. Грязь в машине передаст водителю соответствующее «настроение», а что касается денег, их шелест могут «услышать» сотрудники ГИБДД, написал Life.

Оставляя в салоне машины фантики из-под конфет, водитель тем самым посылает в космос сигнал о своем голоде. Судьба может перестроиться таким образом, что человек станет меньше зарабатывать.

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По другим приметам не рекомендуется брать с собой в машину сувениры с изображением огня. Такими символами человек может навлечь беды и несчастья в дороге в текущем году.