Life: Aurus Путина вызвал восторг среди жителей Вьетнама

Автомобиль Aurus, который привез с собой во Вьетнам во время визита Владимир Путин, вызвал восторг у местных жителей. Об этом сообщил Life.

Сфотографироваться на фоне машины российского лидера стремятся как жители Вьетнама, так и представители правоохранительных органов.

Напомним, после визита в Северную Корею президент России Владимир Путин отправился во Вьетнам. Там он проводит переговоры с президентом То Ламом.

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