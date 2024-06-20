Life: Aurus Путина вызвал восторг среди жителей Вьетнама
Автомобиль Aurus, который привез с собой во Вьетнам во время визита Владимир Путин, вызвал восторг у местных жителей. Об этом сообщил Life.
Сфотографироваться на фоне машины российского лидера стремятся как жители Вьетнама, так и представители правоохранительных органов.
Напомним, после визита в Северную Корею президент России Владимир Путин отправился во Вьетнам. Там он проводит переговоры с президентом То Ламом.
«Современный политик». В США восхитились заявлением Путина о Западе
Мособлархитектура объявила конкурс на включение в кадровый резерв
Агата Муцениеце пришла на премьеру фильма с возлюбленным
Проект о ежегодной выплате работающим родителям приняли в первом чтении
Подмосковные спасатели приняли участие в спортивной рыбалке на Волге
Акция «Чистый лес» прошла в Воскресенске
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте