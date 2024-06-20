Сегодня 11:53 Лидеров экологических технологий определили в Москве 6 1 0 Общество

Сохранение природы и внедрение новых технологий, направленных на восстановление экологии — важное направление в работе крупных предприятий. Лидеры бизнес-сообщества все больше внедряют решения этих вопросов в стратегии развития и инвестиционные проекты. Итоги большой экологической работы подвели в ходе форума «ЭКОТЕХ-ЛИДЕР», которая проводится с 2021 года. Представители различных сфер на форуме обсудили свои программы в области разработки, внедрения и продвижения эффективных технологий в сфере экологии и природопользования.

«Норникель» — одна из тех компаний, кто уделяет особое внимание этому направлению. На форуме сотрудники промышленного предприятия были отмечены наградами сразу в нескольких номинациях. В частности, Надеждинский металлургический завод удостоен звания лауреата в номинации «Сокращении вредных выбросов в атмосферу». Серная программа, которая реализуется в Норильске, направлена на снижение выбросов диоксида серы. «Серная программа поможет сократить выбросы диоксида серы в Норильске на 20% уже в этом году. А после выхода на проектные мощности в 2025–2026 годах вредные выбросы снизятся на 45%», — сказал директор Надеждинского металлургического завода Виталий Муравьев.

Также в Норильске реализуется проект развития инфраструктурной сети компилированного природного газа в качестве газомоторного топлива. АО «Норильсктрансгаз» удостоен награды в номинации «Экотранспорт». Как отметил руководитель Ярослав Новиков, проект входит в федеральный проект «Чистый воздух», направленный на улучшение экологической ситуации в части атмосферного воздуха в городе Норильске. «Мы используем то топливо, которое, по сути, и добывается на территории Таймыра. То есть мы не зависим от погодных условий, от времени года. Мы зависим только от слаженной работы команды «Норильсктрансгаз», который осуществляет транспортировку природного газа, компилируем его и заправляем технику. Надеюсь, что данным проектом мы заложим прочный фундамент дальнейшего развития этой инфраструктуры в Норильском промышленном районе и к нам присоединятся физические и юридические лица, а также муниципальный транспорт», — подчеркнул Ярослав Новиков.

Компания уделяет внимание экологическому просвещению в работе с молодежью. Художественно-просветительский проект «Исследователь и художник: искусство в экспедиции» стал лауреатом в номинации «Экологическое просвещение». Проект приурочен к завершению второго года «Большой научной экспедиции», совместного проекта Сибирского отделения РАН и «Норникеля». «Мы очень рады, что наш проект оценили по достоинству. Проект помимо выставочной части включал в себя и большую просветительскую программу, в которой участвовали представители студенчества, ученые, экологи, кураторы, художники и представители, конечно же, производства. Важно отметить, что это были различные лекции и паблик-токи, которые не были изолированы друг от друга, но представляли настоящий диалог. Он объединил различные учебные заведения и более 10 музеев из регионов, среди которых музеи Красноярска, Дудинки, Норильска, Архангельска, Петербурга и Москвы. В течение трех месяцев его участниками стали более 200 тысяч человек. Это очень благодарные зрители и слушатели, это интересные диалоги, дискуссии и очень важные выводы. Такой нетривиальный формат проекта стал очень важным инструментом такой мощной популяризаторской работы», — сказал куратор проекта Кирилл Гаврилин.