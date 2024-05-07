Лидер «Землян» отказался выплачивать деньги за подбитые танки Abrams | 360°

Общество 07 мая 2024, 17:23 Лидер «Землян» отказался выплачивать деньги за подбитые танки Abrams Лидер «Землян» Киселев не выплатит 2 млн рублей за подбитые танки Abrams РИА «Новости»

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Лидер популярной группы «Земляне» Владимир Киселев не выплатит обещанную награду в два миллиона рублей за уничтожение двух американских танков Abrams. Об этом сообщил портал Neft.

Во время ПМЭФ музыкант заявил, что вознаградит тех, кто уничтожит западные танки на фронте.

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«Свой денежный эквивалент в размере одного миллиона рублей каждый передаем нашим бойцам, которые находятся на линии соприкосновения. Каждый подбитый, каждый завоеванный танк Leopard и Abrams мы будем премировать совместно с Министерством обороны», — заявил Киселев во время вечеринки «Русской медиагруппы» в первый день Форума.

Участник специальной военной операции из Ханты-Мансийского автономного округа с позывным «Десант» обезвредил две машины. Однако Киселев отказался выплачивать ему обещанные деньги.

Представители музыканта заявили, что он говорил только о вознаграждении за уничтожение немецких танков Leopard, а про американские Abrams он не упоминал.

В беседе с «Газетой.ru» Киселев заявил, что отправил вознаграждение только тем участникам СВО, кому посчитал нужным.

Ранее певец Григорий Лепс заплатил российскому бойцу миллион рублей за подбитый Leopard. Военнослужащий с позывным Веном показал на видео пачку денежных купюр.