Level Group: ремонт в российских семьях чаще всего инициируют женщины

В российских семьях ремонт чаще всего начинается по инициативе женщин. Они не только принимают решение, но и берут на себя организацию работ. Об этом сообщил Life.ru со ссылкой на результаты исследования девелопера Level Group.

По данным аналитиков, 19% женщин самостоятельно планируют и запускают ремонт, в то время как мужчины делают это в 18% случаев. Совместный подход выбирают 27% пар. Треть респондентов пока не планируют обновлять квартиру, предпочитая стабильность привычного интерьера.

Большинство россиян (44%) стараются избегать ремонта из-за шума и пыли. А вот 21% готовы терпеть неудобства от одного до трех месяцев, среди них мужчин больше — 55%, женщин — 45%.