Level Group: 39% россиян раздражает игнорирование личного пространства на работе

Level Group опросила более 1300 человек из 20 регионов России и выяснила основные «красные флаги» офисного поведения. Результаты исследования опубликовали « Известия ».

На первом месте — игнорирование личного пространства (39%). Сотрудники жалуются на привычку некоторых коллег без предупреждения подходить к столу, трогать вещи или садиться слишком близко.

Вторую строчку занимает шум и чрезмерное обсуждение личных тем (35%). В офисах с открытой планировкой громкие разговоры и звонки создают фоновый шум, который мешает сосредоточиться.

Кухонная культура также важна (28%). Грязная посуда, забытые продукты и запахи пищи воспринимаются как небрежность и неуважение к коллегам.