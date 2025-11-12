Level Group: 19% опрошенных россиян используют спорт для борьбы с осенней хандрой

Большая часть жителей России (83%) сталкивается с осенней хандрой. Эксперты Level Group определили, какие методы помогают улучшить настроение и побороть апатию. Об этом сообщил RT .

Встречи с друзьями и близкими помогают 39% респондентов. Для 24% работают наведение порядка и создание уюта дома. А вот 19% участников указали на необходимость регулярных занятий спортом на свежем воздухе или посещения спортзала для борьбы с апатией.

По данным аналитиков, близость лесопарковых зон и водоемов к месту жительства положительно влияет на психологическое состояние: регулярные прогулки по паркам помогают 11% участников быстро справиться с тревожностью.