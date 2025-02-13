Летчик Ярошенко: Винник может вернуться на родину в ближайшие дни

Россиянин Александр Винник, осужденный в США по делу об отмывании денег, может вернуться на родину в ближайшее время. Об этом заявил летчик Константин Ярошенко, возвращенный в Россию в рамках обмена заключенными в 2022 году, в беседе с сайтом телеканала « Звезда ».

«Александр Винник в скором будущем, может, завтра или послезавтра, в ближайшее время вернется на родину. Его незаконно вывезли по ложным обвинениям в отмывании огромной суммы денег», — отметил Ярошенко.

По его словам, текущие события показывают, что Россия не оставляет своих граждан в беде. Правительство РФ, добавил летчик, защищает права населения всеми доступными способами. Напомним, Винника обменяли на Марка Фогеля.