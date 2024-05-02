Лесокультурный сезон открыли в Нижегородской области | 360°

Общество 02 мая 2024, 17:48 Лесокультурный сезон открыли в Нижегородской области

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В Нижегородской области дали официальный старт лесокультурному сезону. Об этом сообщило pravda-nn.ru со ссылкой на региональное министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира.

Там рассказали, что в этом году собираются восстановить в области почти 14 гектаров леса. Именно такая площадь пострадала от вырубки и пожаров. Посадку новых деревьев запланировали в рамках национального проекта «Экология».

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Первые мероприятия по восстановлению уже начались. Они затронули Первомайское, Выксунское и Вознесенское районные лесничества.

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