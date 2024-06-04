Лэшмейкер Кравченко: классическое поресничное наращивание остается в тренде

Сейчас особенно актуальны техники наращивания ресниц с эффектом, максимально приближенным к натуральному. В тренде по-прежнему остается классическое поресничное наращивание, сообщила лэшмейкер Татьяна Кравченко в беседе с «Москвой 24».

По словам специалиста, в этой технике на каждый свой волос ставится один искусственный. Такое наращивание отличной подойдет светлым и русым девушкам, которые не хотят красить ресницы тушью летом.

Кроме того, популярна техника «классика с мокрым эффектом». Она прекрасно подойдет тем, кто хочет естественного, но выразительного эффекта, отметила Кравченко.

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