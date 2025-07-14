Лектор Общества «Знание» Кукуев отметил, что лень помогает избежать выгорания и сохранить баланс

Лень не всегда вредит человеку и даже может способствовать его развитию. Таким мнением поделился лектор Общества «Знание», тренер по импровизации и публичным выступлениям Игорь Кукуев в разговоре с «ФедералПресс» .

Кукуев назвал проявление лени защитной реакцией организма. Это важный этап восстановления, во время которого появляется пространство для рефлексии и новых идей.

Лень может активизировать творческое мышление. Так, немецкий ученый Ханс Бергер доказал, что в период «пассивной активности» мозг работает гибче, чем при сосредоточенном решении задач.

Кукуев отмечает, что лень помогает переосмыслить подход к рутине и найти новые решения. Многие изобретения появились благодаря тому, что «кому-то было лень делать вручную».

Эксперт считает, что «научиться лениться» — это навык, который помогает избежать выгорания и сохранить баланс. Важно уметь управлять ленью и использовать ее как ресурс для долгосрочной эффективности.