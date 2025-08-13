Лектор Носов посоветовал начинающим спикерам отмечать даже незначительные достижения

Президент профессионального сообщества спикеров и экспертов СЛОВО, лектор российского общества «Знание» и финалист конкурса «Лидеры России» Игорь Носов поделился с « ФедералПресс » рекомендациями для начинающих спикеров.

Специалист посоветовал отмечать даже самые незначительные достижения. Это поможет избавиться от синдрома самозванца и укрепить уверенность в себе.

По словам эксперта, также важно определиться с архетипом личного бренда. Именно знание своих ценностей поможет найти аудиторию.

Носов также рекомендовал не останавливаться в тренировках и развивать наблюдательность. Необходимо посещать выступления других спикеров и знакомиться с ними.