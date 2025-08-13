Лектор Носов посоветовал начинающим спикерам отмечать даже незначительные достижения

Президент профессионального сообщества спикеров и экспертов СЛОВО, лектор российского общества «Знание» и финалист конкурса «Лидеры России» Игорь Носов поделился с «ФедералПресс» рекомендациями для начинающих спикеров.
Специалист посоветовал отмечать даже самые незначительные достижения. Это поможет избавиться от синдрома самозванца и укрепить уверенность в себе.
По словам эксперта, также важно определиться с архетипом личного бренда. Именно знание своих ценностей поможет найти аудиторию.
Носов также рекомендовал не останавливаться в тренировках и развивать наблюдательность. Необходимо посещать выступления других спикеров и знакомиться с ними.
