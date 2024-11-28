Легендарная автогонщица Мэри Макги ушла из жизни

В США в возрасте 87 лет скончалась легендарная автогонщица Мэри Макги. Об этом сообщил сайт KP.RU со ссылкой на Deadline.

Женщина ушла ушла из жизни в среду, 27 ноября, в своем доме в штате Невада, где она жилая последние годы.

Слава пришла к Мэри Макги когда она первая сумела закончить гонку по бездорожью Baja 500 в Мексике. Об этом событии сняли документальный фильм.