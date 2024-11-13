Ледовая переправа через реку Сура отроется в Нижегородской области

В предстоящем зимнем сезоне на территории Нижегородской области появится ледовая переправа. Ее оборудуют на реке Сура, сообщает НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на представителей регионального управления МЧС России.
По данным ведомства, переправа будет соединять нижегородский поселок Наваты в Пильнинском районе и город Шумерля, расположенный в Республике Чувашия. Сейчас выезд транспортных средств на лед запрещен по всему региону, добавили спасатели.
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