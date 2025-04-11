Ледяной дождь в ХМАО усилится на выходных

Синоптики предупредили о сложных погодных условиях в ХМАО 12 и 13 апреля. Жителей региона ожидают ледяной дождь и сильные ветры. Температура воздуха будет колебаться от минусовых значений ночью до плюсовых днем, при этом возможны осадки в виде мокрого снега и дождя. Об этом сообщила радиостанция «Муксун» со ссылкой на Ханты-Мансийский ЦГМС.

Так, в Ханты-Мансийске суббота будет относительно теплой (+6 градусов), без осадков, а в воскресенье пройдет небольшой дождь. В Нефтеюганске ожидается пасмурная погода с повышением температуры до +7 градусов.

В Нижневартовске субботний день обещает быть дождливым, зато воскресенье порадует солнцем и теплом до +6 градусов. В Сургуте оба дня пройдут при переменной облачности, температура достигнет +7 градусов, но кратковременные дожди помешают наслаждаться хорошей погодой.

Также в регионе готовятся к весеннему паводку и пожароопасному сезону, разрабатываются прогнозы возможных подтоплений и возгораний.