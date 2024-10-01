Леди Mail.ru: роботы-бариста могут стать трендом кофейной индустрии

В ближайшие несколько лет кофейную индустрию ждет интеграция робототехники. Подробнее о будущем тренде рассказал Леди Mail.ru .

Так, роботы-бариста смогут готовить стандартные заказы быстрее людей. Обслуживание тоже обойдется дешевле, чем начисление зарплаты сотрудникам.

Уже сейчас можно увидеть кофемашины, которые выполняют полный цикл приготовления напитка без участия бариста и кассира. Популярностью пользуются и вендинговые аппараты, встречающиеся на парковках и станциях метро.