Леди Mail и VK Видео: 16% россиянок любят втайне смотреть шоу об экстрасенсах

Леди Mail и VK Видео провели опрос среди российских женщин, чтобы узнать, какие guilty pleasures (жанры, к которым испытывают тайную слабость) присутствуют в их просмотрах видеоконтента.

О существовании у себя guilty pleasures сообщили девять из 10 участниц опроса. При этом само понятие guilty pleasure знакомо 43% респонденток. Наиболее популярным жанром оказались шоу об экстрасенсах и мистике — их смотрят 16% женщин. Второе место занимают реалити и ток-шоу, привлекающие 14% зрительниц. Третьим по популярности стали «глупые» комедии, которые нравятся 13% опрошенных.

К другим жанрам, вызывающим у россиянок чувство стыда, но любимым ими, относятся турецкие сериалы (10%), шоу и блоги об астрологии (8%), российские сериалы 90-х и нулевых (8%), стереотипные блокбастеры (5%), латиноамериканские сериалы (4%), хейт-шоу (3%) и индийские сериалы (2%).