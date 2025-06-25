Леди Mail и Учи.ру: 13% россиян считают, что в современном мире наиболее важно уметь адаптироваться к изменениям

Согласно опросу, проведенному Леди Mail и образовательной платформой Учи.ру, среди навыков, которые стали более важными для современных школьников, 18% участников отметили способность к самообучению.

Еще 18% считают, что умение использовать технологии не только для развлечений имеет большое значение. Так, 13% опрошенных считают, что в современном мире важно быть гибким и уметь адаптироваться к изменениям. Около 12% выделяют навыки планирования времени и критического мышления.

Еще 11% респондентов акцентируют внимание на дипломатии и умении находить общий язык с людьми различных взглядов. Примерно 9% убеждены, что сейчас особенно важно уметь говорить о своих эмоциях и понимать эмоции других. По мнению 4%, необходимым навыком является умение отдыхать.