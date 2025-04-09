Лауреаты Фестиваля здоровья в Ставрополе получили награды

В Ставрополе наградили победителей и лауреатов городского Фестиваля здоровья. Об этом сообщил телеканал «СвоеТВ» со ссылкой на пресс-службу администрации.

Мэр города Иван Ульянченко поздравил участников и поблагодарил всех конкурсантов за развитие и вклад в популяризацию здорового образа жизни.

В рамках фестиваля были определены победители в 12 номинациях. Награды вручили представителям различных сфер деятельности, включая культуру, образование, спорт и другие, добавил RT.