Ландшафтный дизайнер Воронова объяснила, что деревья нужно белить весной и осенью | 360°

Общество 02 мая 2024, 12:35 Ландшафтный дизайнер Воронова объяснила, что деревья нужно белить весной и осенью

Читать 360 в

Деревья на участке нужно белить дважды в год, весной и осенью. В зависимости от сезона эта процедура преследует разные цели, рассказала радио Sputnik ландшафтный дизайнер, эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

Она объяснила, что весной деревья белят, чтобы защитить их от грибков и бактерий. Инфекции могли проникнуть в ствол, и процедура предотвращает их подъем выше.

Реклама

«Именно побелка консервирует и убивает инфекцию. Когда мы белим нижнюю часть ствола, самую уязвимую, мы ее дезинфицируем, потому что зимой кора могла подопреть», — подчеркнула Воронова.

Она добавила, что осенью побелка предотвращает появление морозобоин, ситуации, когда при минусовых температурах еще содержащая сок кора трескается. Впоследствии дерево может погибнуть.

Авторы: