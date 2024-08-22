«Лаборатория Касперского»: 59% россиян считают, что если в адресе сайта написано HTTPS — он точно официальный

Сотрудники «Лаборатории Касперского» во время опроса выяснили, каким образом россияне относятся к тем или иным аспектам информационной безопасности на фоне участившихся случаев мошенничества. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Так, 84% опрошенных уверены, что нельзя говорить незнакомым по телефону «да» или «нет». Люди опасаются, что их голос используют для кражи денег. Еще 58% респондентов уверены во взломе страницы, когда на их телефон или почту приходит код подтверждения, который не был запрошен.

Около 59% россиян уверены, что если в адресе сайта написано HTTPS с S на конце, то он точно «официальный».

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