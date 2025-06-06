Курганский адвокат Ломакин рассказал, что журналист Аллаяров может избежать СИЗО

Адвокат из Кургана Александр Ломакин считает, что у журналиста Дениса Аллаярова есть шансы избежать заключения под стражу. По словам защитника, суды нередко отказывают в избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, особенно если у обвиняемого есть положительные характеристики и нет риска скрыться от следствия, написал Ura.ru .

Ломакин, ранее работавший в следственных органах, отметил, что по статье, инкриминируемой Аллаярову (ч. 3 ст. 291 УК РФ — дача взятки должностному лицу за совершение незаконных действий), следствие обычно ходатайствует о заключении под стражу. Однако адвокат подчеркнул, что в подобных случаях важно предоставить суду положительные характеристики с места работы, жительства, а также документы, подтверждающие участие в благотворительной деятельности и отсутствие фактов уничтожения доказательств.

Дениса Аллаярова задержали 5 июня. Его обвиняют в передаче 20 тысяч рублей своему дяде-полицейскому, якобы за содействие в другом уголовном деле. Сам журналист факт дачи взятки отрицает.

Редакция считает, что сотрудник стал жертвой оговора со стороны дяди.