Курганские власти сообщили о завершении строительства ФАП в Анчугово

В деревне Анчугово Катайского округа завершается установка нового фельдшерско-акушерского пункта для Катайской центральной районной больницы. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на департамент здравоохранения Курганской области.

Согласно официальным данным, финансирование строительства и оснащения медицинского модуля составило свыше пяти миллионов рублей. Само здание выполнено по блочно-модульной технологии и собрано из трех секций фабричного производства, его общая площадь равна 90 квадратным метрам.

Сейчас в здании почти закончена внутренняя отделка. В новом ФАП появятся процедурный кабинет, кабинет приема, санитарная комната с доступом для маломобильных граждан и просторное помещение для ожидания. ФАП оснастят системами отопления, водоснабжения и канализации. Всего фельдшерско-акушерский пункт сможет обслуживать около 100 человек.