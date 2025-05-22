Курганские власти сообщили о завершении строительства ФАП в Анчугово

В деревне Анчугово Катайского округа завершается установка нового фельдшерско-акушерского пункта для Катайской центральной районной больницы. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на департамент здравоохранения Курганской области.
Согласно официальным данным, финансирование строительства и оснащения медицинского модуля составило свыше пяти миллионов рублей. Само здание выполнено по блочно-модульной технологии и собрано из трех секций фабричного производства, его общая площадь равна 90 квадратным метрам.
Сейчас в здании почти закончена внутренняя отделка. В новом ФАП появятся процедурный кабинет, кабинет приема, санитарная комната с доступом для маломобильных граждан и просторное помещение для ожидания. ФАП оснастят системами отопления, водоснабжения и канализации. Всего фельдшерско-акушерский пункт сможет обслуживать около 100 человек.
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