«Купибилет»: 32% российских авиапассажиров предпочитают курицу другому мясу на борту

Как выяснилось, самым популярным выбором остается курица — ее предпочитают 32% пассажиров. Второе место занимает другое мясо — его выбирают 19% опрошенных. Рыба менее популярна (9%), а вегетарианское меню — всего у 5% респондентов. Более трети (35%) путешественников заявили, что им неважно, какое блюдо подадут. Они с радостью съедят все предложенное.

Мнения о еде на борту разделились. 13% участников исследования настолько довольны меню, что хотели бы покупать эти блюда в магазинах. Для 26% качество еды является приятным бонусом полета. Нейтрально относятся к питанию во время перелета 31% опрошенных, а 19%, хоть и не любят самолетную еду, все равно едят ее из необходимости. Есть и те, кто полностью отказывается от блюд на борту — таких 7%.