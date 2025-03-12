«Купибилет»: 23% россиян назвали Мону Лизу переоцененной достопримечательностью

Более половины россиян (55%) считают, что некоторые популярные мировые достопримечательности переоценены. Только 29% опрошенных уверены в заслуженной популярности ключевых туристических мест. Это показало исследование сервиса «Купибилет», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».
Топ-3 переоцененных мест возглавила Мона Лиза в Лувре (23%). Разочарование у многих туристов вызвал небольшой размер картины и толпы людей вокруг. На втором месте — Эйфелева башня (21%), которую часть путешественников сочли слишком простой. Замыкает тройку Статуя Свободы (18%), оказавшаяся не такой впечатляющей из-за труднодоступности и наличия других интересных мест в США.
Меньше всего разочарований вызывают Колизей (3%) и Пирамида Хеопса (5%). Большинство туристов не сомневаются в их ценности и считают обязательными для посещения.
Директор по продукту «Купибилет» Андрей Маслак советует изучать отзывы на культурные места заранее и составлять альтернативные маршруты. Иногда менее известные достопримечательности оказываются не менее интересными.
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