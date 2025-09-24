Культурный кластер создадут на территории Адмиралтейских верфей в Петербурге

Проект по созданию современного концертно-театрального комплекса начнут реализовывать на Ново-Адмиралтейском острове. Для этого частично перенесут производственные мощности Адмиралтейских верфей, сообщила газета «Петербургский дневник» .

Уже одобрено стратегическое решение о реорганизации территории. По словам генерального директора ОСК Андрея Пучкова, перемещению подвергнется лишь та часть мощностей, которая сейчас почти не используется. Затраты на реализацию этапа будут минимальными.

Летом 2025 года на Петербургском международном экономическом форуме было подписано соглашение о строительстве нового культурного пространства между ВТБ и городскими властями. Финансировать проект будет банк ВТБ. Инвестиции составят около одного миллиарда евро. Новый комплекс будет предназначен для оперных и балетных постановок.