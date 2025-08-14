Кулинарный историк Сюткин рассказал, что игристое вино из Шампани изначально считалось «вином с дьяволом внутри»

Игристое вино из Шампани во Франции изначально считалось «вином с дьяволом внутри» из-за взрывов при брожении, рассказал кулинарный историк Павел Сюткин. Его слова передала «Вечерняя Москва».

Несмотря на риски, при дворе Людовика XV напиток стал модным и веселым. Виноделы искали способы улучшить качество. В 1816 году Антуан де Мюлле предложил дегоржирование — удаление осадка из горлышка после заморозки.

В России производство шампанского началось при Петре I, а профессиональная история — в конце XVIII века. Бокал-флейта демонстрирует пузырьки и сохраняет игристость, а бокал-тюльпан раскрывает аромат и вкус. Необходимо держать бокал за ножку и наклонять под углом 45 градусов при наливании.

Эксперт рассказал об основных сочетаниях вин. Так, Brut Nature пьют вместе с морепродуктами. Просто брют — с морепродуктами, рыбой, жареной птицей, свининой и телятиной. Полусладкое — с острыми блюдами, сырами с сильным вкусом, восточными блюдами. Розовое — с морепродуктами, рыбой, азиатской кухней, мясными блюдами.