Кулинарный блогер Эрбис посоветовала добавлять сахар в блюда с уксусом и лимоном | 360°

Общество 02 мая 2024, 12:19 Кулинарный блогер Эрбис посоветовала добавлять сахар в блюда с уксусом и лимоном

Читать 360 в

Сахар стоит добавлять не только в выпечку и десерты. Сладкие ноты способны улучшить вкус некоторых супов, горячих блюд и соусов. Об этом рассказала кулинарный блогер Ольга Эрбис в беседе с радиостанцией Sputnik.

По ее словам, сахар хорошо сочетается с помидорами или томатной пастой. Одна щепотка поможет преобразить, например, гуляш и болоньезе.

Реклама

«Если в блюде есть уксус, лимон, лайм или что-то такое, всегда добавляем сахар, чтобы сбалансировать вкус», — посоветовала эксперт.

Однако она отметила, что при расчете ингредиента необходимо ориентироваться максимум на половину чайной ложки.