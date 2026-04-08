Кулинар Фозилова рассказала, что исправить пересоленное блюдо можно с помощью риса или картофеля
Кулинарный блогер Шахноза Фозилова в интервью РИАМО поделилась секретами, как спасти пересоленное блюдо.
Если вы пересолили суп или соус, можно немного разбавить их водой, если позволяет объем. Также эффективно «вытянуть» лишнюю соль поможет рис или картофель. Для этого следует опустить в марле немного риса или добавить картофель кубиками. При пересоле пюре, каши или макарон можно сварить еще одну порцию без соли и смешать с готовой, привела слова эксперта газета «Петербургский дневник».
С сырым мясом или рыбой проще всего — их можно быстро промыть холодной водой. Если пересол уже в готовом мясе или рыбе, то зачастую достаточно снять верхний слой и подать блюдо с нейтральным соусом, заключила Фозилова.