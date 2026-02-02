Куклачев объяснил популярность кошек в России душевностью россиян

Заслуженный артист России Дмитрий Куклачев в интервью Life.ru заявил, что кошки популярны в России из-за душевности и доброты ее жителей.

Куклачев отметил, что кошки помогают семьям стать сплоченнее и сближают людей.

«Кошка — это существо, которое живет с человеком уже более 3500 лет», — заявил Куклачев.

Артист также высказался о защите животных в других странах. Он раскритиковал европейские законы, которые, по его мнению, ограничивают нахождение кошек рядом с человеком и ведут к «полному истреблению животного».

Ранее Life.ru сообщал, что российские кошки показали высокий класс на мировой арене в 2025 году. Сразу четыре российские кошки заняли места в пятерке лучших в категории «ветераны» престижного рейтинга Всемирной федерации кошек (WCF). Среди них были курильский бобтейл, сибирская, британская короткошерстная и манчкин.