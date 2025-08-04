Кубок мэра по пляжному волейболу стартовал в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде проходит Кубок мэра по пляжному волейболу. В соревнованиях участвуют восемь сильнейших пар страны, сообщил сайт « Время Н ».

Мастер спорта международного класса, участник Олимпийских игр Никита Лямин и его напарник по команде «Динамо-Водный Стадион» Алексей Гусев выиграли матч-открытие турнира в двух сетах.

«Очень здорово, что смогли совместить и любительский турнир, который прямо в массовом варианте проходит, и турнир профессионалов», — отметил Лямин.

Параллельно с профессионалами на кортах играют любители «пляжки», в том числе спортсмены из других регионов страны. Соревнования проходят на Гребном канале — самой спортивной территории Нижнего Новгорода.