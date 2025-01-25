Крыса устроила «диверсию» в Абакане

Крысы прогрызли кабели на подстанции в Абакане и погрузили город во тьму

Накануне вечером часть города Абакана осталась без света. Специалисты быстро выяснили причину и устранили проблему, сообщила администрация столицы Хакасии.

«Диверсию» на подстанции устроила крыса, она пробралась на энергетический объект и прогрызла кабели, что привело к короткому замыканию. Электричество отключилось в южной части города.

«Специалисты „Абаканских электрических сетей“ установили причину короткого замыкания, которое произошло вчера вечером, 24 января, на кабельной линии в районе улицы Цукановой: в трансформаторную подстанцию проникла крыса», — сообщили в Telegram-канале администрации города.

Сотрудники «Абаканских электрических сетей» смогли оперативно устранить последствия, сообщили власти. Электрики починили кабельную муфту и вернули свет в дома горожан.

В Норильске ранее причиной блэкаута стал домашний енот, который сбежал и забрался в трансформаторную подстанцию. Животное извлекли сотрудники аварийно-диспетчерской службы.