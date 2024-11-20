Крымские археологи обнаружили в могильнике женские украшения V–VI веков

Очередной находкой крымских археологов в могильнике Алмалык-дере стали женские украшения, которые датируются V–VI веками. Об этом сообщил «Крым 24» .

Археологи при раскопках наткнулись на несколько погребальных комплексов, где и нашли украшения, представляющие интерес для научного сообщества. В частности, речь идет о сережках, фибулах, заклепках для пояса, пряжках и аппликациях, добавил RT.