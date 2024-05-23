Крупные офсетные контракты планируют заключить в транспортной сфере Москвы
Москва работает над возможностью заключения долгосрочных инвестиционных контрактов на оборудование и комплектующие для объектов транспортной инфраструктуры, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Помимо этого, планируется создание сервисного центра для его обслуживания.
«По распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина мы внедряем и успешно развиваем самые передовые технологии, которые позволяют московскому транспорту занимать лидирующие позиции среди мировых мегаполисов», — подчеркнул Ликсутов.
На сегодняшний день, по его оценке, российские промышленные компании могут предложить инновационные технологии и готовы инвестировать в новые модели транспорта и оборудование для него.
«Город готов взять на себя обязательства и оказать максимальную поддержку. В частности, мы планируем заключить долгосрочные офсетные контракты, локализовав самое современное производство с новейшим оборудованием на территории Москвы», — отметил заммэра.
По условиям офсетных контрактов инвесторы должны локализовать или модернизировать производство в Москве, а столица берет на себя обязательства гарантировать закупку продукции на несколько лет.
«Офсетный контракт — одна из ключевых мер поддержки, которая доступна сегодня московским инвесторам. Столица первой из регионов стала подписывать офсеты с производителями», — пояснил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
В рамках долгосрочных инвестиционных контрактов, продолжил он, создается и модернизируется промышленная инфраструктура, идет разработка и внедрение новых технологий.
Плюс это дополнительные инвестиции на развитие производства и создание новых рабочих мест с высокой зарплатой, заключил руководитель департамента.