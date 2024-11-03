Крабовые палочки из аквариумных рыбок производили в Пскове

Производство крабовых палочек из аквариумных рыбок выявили в Пскове

В Пскове раскрыли производство крабовых палочек из аквариумных рыбок. Об этом сообщило «Псковское агентство информации» .

Россельхознадзор проанализировал данные в компоненте ФГИС «ВетИС» — «Меркурий» и выявил факт ввода в оборот потенциально опасной продукции компанией «Удмуртакваресурс».

Выяснилось, что предприятие использовало 48,5 тысячи аквариумных рыбок для производства 73 тонн различной продукции: крабовых палочек, филе гребешка, мяса камчатского краба, икры кеты, печени трески, мороженой воблы и судака.

Регистрацию компанию аннулировали. По факту фиктивного производства Россельхознадзор обратился в региональное УМВД.

В Новгородской области около 100 тонн форели уплыло из рыбного хозяйства. Общую стоимость пропажи оценили в 100 миллионов рублей.