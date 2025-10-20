KP.RU: зимние шины запрещено использовать при глубине протектора меньше четырех миллиметров
Смена резины — важный этап подготовки автомобиля к зимнему сезону. В соответствии с техническим регламентом Таможенного союза ЕАЭС, запрещается использование летних шин в зимние месяцы и зимних в летние. Несмотря на отсутствие строгих мер контроля, водителям рекомендуется соблюдать эти правила ради собственной безопасности, сообщил сайт KP.RU.
По мнению экспертов, откладывать замену резины не стоит, особенно если на улице уже снежно и скользко. Важно не только следить за погодными условиями, но и обращать внимание на состояние шин. При глубине протектора менее четырех миллиметров зимние покрышки подлежат замене.
Выбор между зарубежными и отечественными брендами широк. Российские производители существенно улучшили качество своей продукции, а ушедшие западные компании оставили после себя современные заводы. Поэтому сэкономить можно, отдавая предпочтение отечественным брендам без потери в качестве.
При выборе между шипованными шинами и «липучкой» важно учитывать условия эксплуатации. В городских условиях, где дороги хорошо чистятся, «липучка» может быть предпочтительнее из-за ее более тихой работы и лучшего поведения на сухом асфальте. Однако на льду и в условиях снегозаноса шипованные шины обеспечивают лучшее сцепление.