KP.RU: зимние шины запрещено использовать при глубине протектора меньше четырех миллиметров

Смена резины — важный этап подготовки автомобиля к зимнему сезону. В соответствии с техническим регламентом Таможенного союза ЕАЭС, запрещается использование летних шин в зимние месяцы и зимних в летние. Несмотря на отсутствие строгих мер контроля, водителям рекомендуется соблюдать эти правила ради собственной безопасности, сообщил сайт KP.RU .

По мнению экспертов, откладывать замену резины не стоит, особенно если на улице уже снежно и скользко. Важно не только следить за погодными условиями, но и обращать внимание на состояние шин. При глубине протектора менее четырех миллиметров зимние покрышки подлежат замене.

Выбор между зарубежными и отечественными брендами широк. Российские производители существенно улучшили качество своей продукции, а ушедшие западные компании оставили после себя современные заводы. Поэтому сэкономить можно, отдавая предпочтение отечественным брендам без потери в качестве.

При выборе между шипованными шинами и «липучкой» важно учитывать условия эксплуатации. В городских условиях, где дороги хорошо чистятся, «липучка» может быть предпочтительнее из-за ее более тихой работы и лучшего поведения на сухом асфальте. Однако на льду и в условиях снегозаноса шипованные шины обеспечивают лучшее сцепление.