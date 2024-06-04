Kp.ru: только 3% опрошенных россиян довольны современными школьными учебниками

Президент РАН Геннадий Красников заявил, что пособия по школьным предметам нуждаются в экспертизе. Как относятся к современным учебникам россияне, выяснил сайт kp.ru .

Так, 95% опрошенных назвали неудобным и непонятным изложение знаний в соответствующих книгах. По словам одного из респондентов, в начальных классах отсутствуют четко выделенные правила и примеры к ним.

Только 3% рассказали, что довольны современными учебниками. Оставшиеся 2% выбрали вариант «Другое». В исследовании приняли участие 4,9 тысячи человек.