KP.RU: только 22% россиян жалуются на шумных соседей в полицию

Только 22% опрошенных россиян обращаются за помощью к правоохранителям в ситуациях с шумными соседями. Об этом говорят результаты опроса сайта KP.RU .

А вот 32% респондентов признались, что боятся или стесняются идти разговаривать с шумными соседями, даже если громкие звуки раздаются ночью или в выходной.

«У нас сосед инвалид. И жалко его, и порой ужас, когда бухать с друзьями начинает. Приходится терпеть», — рассказала участница исследования.

Еще 9% опрошенных заявили, что вынуждены постоянно ругаться с соседями из-за шума, угрожать полицией и ставить ультиматумы. Кроме того, 7% опрошенных выбирают радикальные меры — от устных угроз до порчи имущества.