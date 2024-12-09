Kp.ru: свыше 90% мотоциклов «Урал» идут на экспорт по цене около 1,8 млн рублей

Российский автопром пользуется широкой популярностью за рубежом. Среди фаворитов у иностранцев — единственный в мире полноприводный мотоцикл с коляской «Урал», производимый Ирбитским заводом в Челябинской области, сообщает сайт kp.ru .

Сейчас больше 90% байков отправляются на экспорт. При этом цена транспорта варьируется в районе 1,8 миллиона рублей.

Отмечается, что свои «Уралы» есть у актеров Юэна Макгрегора и Брэда Питта, а также у музыканта Стивена Тайлера. Недавно специальная фотосессия за рулем такого мотоцикла состоялась у Джорджа Клуни.

В 2022 году производство компании частично перенесли из Ирбита в казахстанский Петропавловск.