Средняя задолженность каждого российского заемщика достигла 770 тысяч рублей. Об этом сообщил сайт KP.RU , ссылаясь на данные Центробанка.

В России наблюдается рост долгов по кредитам. Почти половина жителей страны — 50,1 миллиона человек — имеют задолженности перед банками или микрофинансовыми организациями. За последние пять лет этот показатель вырос на 16%.

В среднем у каждого россиянина почти два кредита — 1,9. При этом около 30% доходов россиян уходит на погашение долгов.