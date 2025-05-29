Средняя задолженность каждого российского заемщика достигла 770 тысяч рублей. Об этом сообщил сайт KP.RU, ссылаясь на данные Центробанка.
В России наблюдается рост долгов по кредитам. Почти половина жителей страны — 50,1 миллиона человек — имеют задолженности перед банками или микрофинансовыми организациями. За последние пять лет этот показатель вырос на 16%.
В среднем у каждого россиянина почти два кредита — 1,9. При этом около 30% доходов россиян уходит на погашение долгов.
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