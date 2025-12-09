KP.RU: спрос на реставраторов в ближайшие годы будет увеличиваться

В ближайшее время спрос на услуги реставраторов продолжит расти. Многие предприниматели проявляют повышенный интерес к превращению исторических зданий в семейные резиденции, сообщил сайт KP.RU со ссылкой на архитектурного бюро BOMAR.

Как отметил Виктор Голуб из «Ренессанс-реставрация», при проведении работ основная сложность заключается в сохранении целостности оболочки, скрывающей внутренние проблемы.

«Мы не могли разобрать, скажем, целую стену Египетского павильона в Останкино, но могли предположить, где скрыты ключевые проблемные», — отметил эксперт.

По его словам, человеческий опыт и интуиция незаменимы в профессии реставратора, и искусственный интеллект здесь бессилен.