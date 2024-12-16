KP.RU: россияне начали отказываться от натуральных новогодних елей из-за постоянного роста цен на них

Российские граждане все чаще отказываются от покупки натуральных елей на Новый год из-за постоянного роста цен на товар. Об этом сообщил сайт kp.ru .

Аналитики выяснили, что в последнее время цены на натуральные деревья растут на 10-20% ежегодно. По их оценкам, в этом сезоне на российский рынок попадет не более 220 тысяч новогодних деревьев из-за границы. Более пяти лет назад Таможенная служба сообщала, что цифра находилась на отметке 300 тысяч.

Главными отечественными поставщиками натуральных елей считаются Омская, Новосибирская, Кемеровская и Иркутская области. Также в список входят Кировская область, Пермский край, Башкортостан и Татарстан. Сотрудники Центра устойчивого развития Россельхозбанка подсчитали, что 380 тысяч отечественных елей украсят дома россиян в этом году.