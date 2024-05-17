KP.RU: почти половина россиян выступила за установку камер в школьных классах | 360°

Общество 17 мая 2024, 14:15 KP.RU: почти половина россиян выступила за установку камер в школьных классах

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Почти половина россиян выступила за установку видеокамер в школьных классах. Об этом сообщил сайт KP.RU со ссылкой на собственный опрос.

Так, 49% респондентов выступили за то, что камеры в классах необходимы. Причем они нужны именно для защиты учителей. Потому что нередки случаи, когда именно неуправляемые дети саботируют работу педагогов.

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Еще 16% опрошенных высказались в пользу исключения нерадивых учеников. А 15% заявили, что обидчиков учителей правильнее было бы отправить на исправительные работы. Кроме того, 12% отметили, что будет достаточно оштрафовать нарушителей, 3% высказались за письменные извинения.

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