KP.RU: почти половина россиян признались, что передаривают подарки

В преддверии новогодних праздников, когда обмен подарками становится традицией, сайт KP.RU решил выяснить, что россияне делают с ненужными презентами. Как показал опрос, целых 47% респондентов признались, что передаривают подарки, которые им не подошли.

Некоторые участники опроса отметили, что стараются найти нового владельца для вещи, которая может быть полезной или приятной кому-то другому. Однако есть и те, кто просто избавляется от ненужного, не задумываясь о дальнейшей судьбе подарка.

«Обычно раздаю в течение года другим людям все ненужные подарки. Главное, не забыть, кто дарил, чтоб им же и не принести», — признается участница опроса.

Тем не менее, 48% опрошенных считают передаривание подарков плохим тоном и предпочитают убирать ненужные вещи в дальний ящик или даже выбрасывать, но не отдавать другим.

Оставшиеся 5% выбрали вариант «другое», отметив, что им либо никогда не дарят ненужных подарков, либо они просят ничего не дарить, чтобы никому не быть должным. Также некоторые респонденты признались, что избавляются от ненужных подарков, но продают их, а не передаривают.

Опрос был проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 1,8 тысячи человек.